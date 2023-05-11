王姓女童沒有被貓咪抓咬傷，卻感染到「貓抓病」。（光田醫院提供／陳淑娥台中傳真）

光田醫院兒科醫師江國樑提醒，貓咪身上可能帶有細菌和寄生蟲，若傳染到人體身上將造成健康危機。（陳淑娥攝）

貓咪是許多人的療癒夥伴，但貓咪身上可能帶有細菌和寄生蟲，若傳染到人體身上將造成健康危機。光田綜合醫院兒科日前收治8歲王姓女童，她沒有被貓咪抓咬傷，卻感染到大多由被貓抓咬後才可能引起的「貓抓病」，此病一般成人輕症可自癒，但對於幼童、老年人與免疫低下的族群可能造成威脅。

8歲王小妹右手肘內側有明顯腫塊突起，呈現微紅腫脹且逐漸疼痛多日，媽媽見狀愈來愈覺得不對勁，便帶至光田醫院兒科江國樑醫師門診進行診療。此外，王媽媽也注意到孩子中指指節與手掌內側各有一個微小傷口，略像是昆蟲蚊蟲叮咬過痕跡，很擔心腫塊與傷口是否有關聯。

江國樑詢問王媽媽家族相關病史，以及王小妹是否曾接觸過貓狗，或家中是否有養寵物。王媽媽表示，家中有養貓，王小妹的爸爸1個多月前因被貓咬傷引發「貓抓病」，導倒腋下淋巴炎與膿瘍並住院接受治療，但王小妹妹並沒有被貓抓咬到，因此不以為意。

江國樑指出，王小妹妹手肘患部有明顯腫塊，並且有疼痛腫脹與輕微發熱；超音波顯示在肘部皮下有一處半徑約1公分的低超音波訊號的病兆，且白血球與急性反應蛋白輕微偏高。王小妹雖沒有被貓咪直接咬傷，但疑似家中環境餘留貓蚤，而貓蚤是細菌的宿主，王小妹遭受到貓蚤叮咬而細菌感染，由病癥判定為「貓抓病」，因此建議王小妹住院進行檢查與治療。

江國樑說明，貓抓病是一種受到貓爪帶原的韓瑟勒巴通氏菌（Bartonella henselae）感染時所產生的疾病，貓抓病患者通常是因為遭到貓抓、舔或咬傷，抓傷的患部出現化膿甚至腫塊，擴散到貓抓傷處的淋巴結所導致的疾病，但大多數免疫功能正常且症狀輕微的成人患者甚至不需要藥物也會自行痊癒，所以「貓抓病」並不算常見疾病，但幼童和老年人因免疫功能較弱要特別注意。

醫師給予王小妹靜脈注射與口服抗生素治療，疼痛與不適感明顯消失，腫塊縮小不再有壓痛感，住院4天後病況穩定出院，改開立口服藥物治療門診追蹤。然而一周後門診追蹤檢查，王小妹雖然已經無壓痛感，也無發紅發熱，但肘部仍有微幅腫脹。

為排除其他併發感染的疑慮，江國樑會診感染科進一步確認，超音波追蹤確認無其他感染，再次顯示為貓抓病，同時也會診外科腫塊清創，可看出傷口內並非常見的化膿，而是起士狀乾酪性肉芽腫組成腫塊，進行病理切片後確認該化膿性肉芽腫與過去文獻上提到有關於感染貓抓病較嚴重的個案之病理報告結果一致。醫師持續調整抗生素配合藥物治療，兩周後再次回到門診追蹤，王小妹手肘已逐漸消腫恢復良好，小妹妹露出笑容精神奕奕，王媽媽終於放心。

江國樑提醒貓奴們要留意「貓抓病」，此病雖不常見，且大多數人可自癒，但對於幼童、老年人，以及免疫系統較差的成人，有造成局部性淋巴腺病變、全身性感染等嚴重併發症的威脅。