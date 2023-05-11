國民黨立委桃園市第5選區初選競爭激烈，市議員舒翠玲在桃園市長張善政勸說下決定退選。對此，現任立委呂玉玲說，舒提到誰最能營造團結氣氛就挺誰，這點她放在心裡並會做到這件事；另一參與初選的市議員黃敬平則說，市長張善政從未對他勸退，也不管未來是否有人會來勸退他，一定會努力不懈、堅持到底。

國民黨桃市第5選區戰況激烈，現任立委呂玉玲與黃敬平互相攻擊唇槍舌戰，黨內及支持者都認為嚴重影響藍軍團結。呂玉玲表示，舒翠玲一直是她桃園隊的夥伴，選擇退選有提到誰最能夠營造團結氛圍及符合良性競爭的風範就挺誰，她會將這件事放進心裡並做到。她更提到，與黃敬平之間並非黨內互打，而是有良性競爭，接下來她仍是繼續努力爭取鄉親的支持。

黃敬平說，市長張善政從未對他有勸退一事，自己也會堅持參選到底。(黃敬平提供／呂筱蟬桃園傳真)

黃敬平則說，4月下旬有和市長張善政通過電話，內容並未提及任何有關退選的事情，而張市長一直很努力想要整合國民黨團結，自己也佩服舒翠玲願意謙讓，承擔了承先啟後的責任，看到各縣市選區陸續都有代傳承前輩謙退，他也認為世代交替本來就是民眾的心聲，所以自己才以當仁不讓的態度參選。

他說，桃園市5選區陸續有民進黨楊家俍及國民黨舒翠玲退選，勢必對於選情有一定的衝擊，藍綠之後推出的人選，勢必要更符合民眾的期待，多年來支持者也希望國民黨在立院要有新血世代交替，才能讓人有耳目一新的感覺，藍綠兩黨都一樣，不管之後會不會有人來找他也想勸退，自己會堅持到底參選，態度就是「遇神敬神、遇佛禮佛」。