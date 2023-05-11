蔡政府執政即將滿7年，國民黨智庫委託艾普羅民調公司訪問民眾對蔡政府施政整體看法，對於蔡政府整體施政滿意度，有48.6％民眾不滿意蔡總統，高於滿意的43％。國民黨主席朱立倫批評蔡政府擺爛無能，民進黨如果做MBTI測試，人格特質就是個Liar，「還要信liar嗎？」

國民黨智庫執行長柯志恩列出蔡政府「十大爛政」，包括治安爛、高物價爛、兩岸關係爛、斷交刷新紀錄爛、能源政策爛、綠色黑金爛、高房價爛、疫苗政策爛、勞保年金破產爛以及新課綱爛。根據國民黨智庫趨勢數據中心調查網路聲量，其中治安位列網路聲量最高，其次是高物價、兩岸關係問題。

在經濟民生部分，有高達95.6％民眾感受到物價上漲，對近三年家庭經濟狀況的感受，有34.7％民眾認為變差，57.2％無感；對於台灣未來一年景氣預期，有49.2％民眾認為會變差，僅14.8％認為會變好。另有59.5％民眾擔心領不到勞保年金。

能源部分，今年夏季用電高峰期，有62.2％民眾擔心會停電。且有68.8％民眾贊成現有核電廠延役，54.8％民眾不接受大規模農地種電，53.6％民眾不支持提高火力發電。此外，有63.8％民眾認為空氣品質變差了，僅5.4％民眾覺得有變好。

而作為網路討論最高的話題，有60.7％民眾認為治安變更差了，僅3.6％認為治安有變好，32.6％認為沒改變。

在對新課綱看法而言，對於新課綱能否提升下一代競爭力，有47.1％不認同。值得注意的是，從交叉分析看來，不同年齡層都表達了不認同，即便是最年輕族群20至29歲間，也有高達47.4％不認同，29.8％認同，對新課綱最有意見的，則屬50-59歲，有高達56.8％不認同，僅9.4％認同。

兩岸議題部分，在蔡政府執政下，有73.1％認為兩岸關係變差，只有1.9％認為有變好，而有57.3％，過半的民眾會擔心兩岸衝突。

朱立倫說，台灣成過勞之島、低薪之島、通膨之島，而民眾最有感的就是治安很差，詐騙橫行，高官還跟詐騙集團站在一起。而兩岸關係被民進黨搞到兵凶戰危，民進黨靠抗中反中去中國化獲取政治利益，要選舉又把台獨講小聲，為了騙選票。