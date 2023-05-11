愛情長跑最怕的就是無疾而終，《科技紫微網》運勢專欄點名4組星座戀人越早婚越幸福，包括雙子座vs.巨蟹座、雙魚座vs.水瓶座、射手座vs.金牛座以及處女座vs.摩羯座；這些組合的情侶，戀愛拖太久反而不易有結果。

▍雙子座vs.巨蟹座

雙子座喜歡新鮮感，在沒有婚姻約束下自制力差，容易在外拈花惹草，已婚的身份能擋掉不少桃花；巨蟹座有很強的家庭意識，就算還沒結婚，也早就把另一半當成家人，細心照顧對方。

▍雙魚座vs.水瓶座

雙魚座和水瓶座都是高敏感族群，很有自己的想法，如果2人都不能堅定相信自己和對方，給未來一個承諾，就容易因情緒化而動搖，不管談多久戀愛，都可能因為某次不順心就分手；如果真的認定彼此，不如早點結婚，就算遇到問題也不會想分手了之。

▍射手座vs.金牛座

射手座從來都不會主動「長大」，不過結了婚就不一樣，2個人為了家庭共同努力，能激發射手座的責任感與上進心；金牛座認真生活才覺得踏實，趁早結婚也可以讓射手座學會成長。

▍處女座vs.摩羯座

土象星座談戀愛越久就看得越清楚，更沒有結婚的衝動，年紀越大越不願意在感情上費太多功夫；不過土象星座內心仍較傳統，即使結婚意願不大，也會因父母的催促步入婚姻，不如趁著激情還在的時候結婚，婚後一起打拚事業。

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