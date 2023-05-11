據農糧署統計，今年截至5月11日輸日鳳梨量為1萬2578公噸，較去年同期減少16％，農糧署指出，今年4月前因為天氣偏冷，鳳梨品質還不穩定，5月天氣轉暖，產量已開始追上，今年一定有辦法達到2萬公噸的鳳梨外銷目標。

農糧署今(11)日邀請日本茨城縣笠間市市長山口伸樹、日本笠間台灣辦事處處長木下知香等召開台灣鳳梨輸銷日本記者會，共同推廣台灣鳳梨。

農糧署今(11)日邀請日本茨城縣笠間市市長山口伸樹、日本笠間台灣辦事處處長木下知香等召開台灣鳳梨輸銷日本記者會，共同推廣台灣鳳梨。 （李柏澔攝）

農糧署表示，2019年與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，茨城縣開始於每年秋季採購台灣香蕉作為學童營養午 餐水果，2022年再增加採用最具台灣水果代表性的金鑽鳳梨， 預計5月17及18日供應笠間市及大冼町9間學校，共3360位日本學童食用。

農糧署長胡忠一表示，今年鳳梨生產面積較去年減少1％，產量減少4％，盛產期以往是3-7月，今年2月就開始，目前拍賣市場每公斤32元，出口價格每10公斤是280元到300元，都比往年高，4月底前生產狀況和價格偏低，但5月已經轉好，鳳梨甜度和品質變得穩定。

胡忠一說明，今年比去年少，是因為4月底之前天氣冷，鳳梨的糖分沒辦法有效轉化為甜度，因此品質不太穩定，之後天氣轉好品質就趕上了，今年截至5月11日輸日鳳梨已達1萬2578公噸，半個月後有辦法突破1.8萬公噸，有信心年底前突破今年2萬公噸的外銷目標。

屏東南荔果生產合作社理事主席孫柏丞表示，去年日本反映我們鳳梨的蟲害較多，日本在去年產季結束時有派員來台做田間巡視，進行例如系統管理、田間雜草去除、用藥時間點輔導等，確實有大大減少蟲害比例，如果我們品質做好，出口量就會提高。