大陸諮詢機構凱盛融英（Capvision）日前遭大陸安全機關公開執法後，宣佈成立由公司董事徐如傑、程頤江、圖強三名人員組成的合規管理委員會，以落實中國國安整改要求。

凱盛融英10日晚間發佈聲明稱，該公司深刻認識到在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任，存在重大隱患和漏洞，對國家安全造成嚴重危害，公司在國家安全機關的指導下，圍繞國家安全法律法規進行整改。

澎湃新聞指出，合規管理委員會由凱盛融英董事長兼CEO徐如傑以及執行董事程頤江、圖強三名人員組成。

另據路透社，中國最大投行之一中金公司旗下中金資本的研究部門表明，禁止其所有團隊使用凱盛融英進行盡職調查相關的專家電話溝通和諮詢，研究團隊也應審查之前與凱盛融英的交易。還有其他金融公司停止與凱盛融英的業務關係，並下令曾使用過該公司服務的員工仔細檢查記錄，「盡可能把事情清理乾淨」，以避嫌疑。

央視新聞8日報導，近期，大陸國家安全機關會同相關部門，對凱盛融英資訊科技股份有限公司進行公開執法。官方指相關專家被諮詢公司開出的豐厚報酬所吸引，在涉外諮詢中洩露內部敏感內容甚至國家秘密和情報。

同日晚間，凱盛融英發佈聲明稱，國家利益高於一切，凱盛融英作為中國領先的行業專家知識資訊服務供應商，堅決貫徹國家安全發展觀，帶頭規範諮詢行業。

官網資料顯示，凱盛融英資訊科技（上海）股份有限公司成立於2008年，是一家行業專家知識資訊服務供應商，總部位於上海，在北京、蘇州、深圳、香港、紐約、馬來西亞、新加坡開設分支機搆。

凱盛融英主要為金融機構、諮詢公司及跨國企業提供專家知識共享服務。據報，按2020年收入計，凱盛融英是中國最大的行業專家知識資訊服務供應商，市場份額約為33％。