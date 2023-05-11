台中捷運昨（10日）發生建案塔吊吊臂掉落意外，造成1死10傷的悲劇，隨後監視器畫面今天出爐，一名網友看完驚呼，東西掉落的時候，有一位歐巴桑立刻朝墜落物的方向看，之後也沒上車，成功躲過一劫，這是不是就是傳說中的天選之人，引起網友討論。

一名網友今在PTT上發文表示，台中捷運昨天發生死亡事故，釀1死10傷，根據監視器畫面可見，第一時間一名歐巴桑聽到聲響以後，立刻往墜落物的方向看過去，接著捷運列車就進站，開門後又關門，而原本在等車的歐巴桑，看到車來也沒進車廂。

原PO指出，畫面中可看到月台上還有許多乘客等候上車，一堆人甚至沒有察覺出事了，就這樣傻傻走進去車廂裡面，因此這位歐巴桑是不是就是傳說中的天選之人？

貼文引起網友討論，「阿桑的反應才是正常人吧？其他人上車真的詭異」、「阿桑有危機意識！其他都人可能顧著玩手機」、「最強阿桑」、「能在危險的世界活這麼久，都是有技巧的」、「大家都沒有危機意識」、「感覺只有他是正常人，其他人是NPC吧」、「感覺阿桑看到大家沒反應，可能還懷疑自己看到幻覺」、「薑是老的辣」、「第六感」、「要是我也不會上車，感覺太詭異」。

不過也有網友表示，上車的人也不奇怪，因為周遭本來就在施工，因此可能以為東西掉落的巨大聲音，只是附近施工的聲音而已。