新北市長侯友宜近日在議會接受總質詢，議員戴湘儀在質詢時表示，新北市的寵物登記數為全台最高，寵物公園的數量也是全台第一，但若平均下來約 8 千隻貓、狗才有一座寵物公園，希望未來能繼續增建，並希望新北市能興建首座貓咪專屬公園；對此，侯友宜也很阿莎力，馬上點頭答應「好，我們來做一座專屬貓咪的」。

戴湘儀 2 日在議會質詢時表示，現在家庭寵物的數量越來越多，而新北市一年平均約有 2.4 萬隻寵物進行登記，新北市也是寵物公園數量最多的縣市，共約 22 座。但若以家犬數和寵物公園平均計算，目前新北市每8,577隻家犬才有一座寵物公園，相比其他縣市約 6 千隻家犬就有一座，平均下來仍不足夠。

侯友宜回應，若依寵物數量和公園數量換算，新北市並非全台最高，會請農業局多做幾座，雖然總數量已經是全台最多，但還是會繼續做。他也提到，目前新北市每年新登記的家犬、家貓約 2.4 萬隻，新生兒出生人口也約 2 萬多人，顯然寵物有受到市民的重視，市府願意多興建寵物公園。

戴湘儀也提到，現在民眾飼養的家貓數量也非常多，希望新北市能夠興建第一座專屬於貓咪的寵物公園；侯友宜也立刻答應，「貓咪公園嗎？好，我們來做一座專屬貓咪的，比較有特色」。

對於寵物公園現行的遊樂器材，戴湘儀也指出還有改善的空間，希望能更多元、更有趣；侯友宜也承諾，會繼續研議多元設施和場地，盡量滿足市民的需求。

此前台北市也曾在萬華區成都路蓋首座「貓公園」，但因屬公共空間無法禁止狗狗進入，引發獸醫、飼主擔心，也有網友認為貓咪並不適合溜，而北市府解釋該處是廢地綠化為「貓造型公園」並非貓活動區。未來新北市若要興建供貓咪活動的寵物公園，選址、規範等問題都還需要詳細規劃。