深成指開高走高，最多漲60點，最高至11,200點，半日收報11,185點，漲45點或0.41％，成交額為3,245.84億元。

滬深300指數半日收報4,001點，漲4點或0.1％，創業板指數報2,285點，漲23點或1.04％。

各類股普遍上漲，傳媒娛樂股漲逾5％，房地產、酒店旅遊股漲逾1％，金融股靠穩，水泥、煤炭股偏軟。

上證指數收跌10點 連五跌
恒指收跌234點 成交額創今年新低
港股盤中跌近400點 半日收跌348點
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