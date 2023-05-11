深成指開高走高，最多漲60點，最高至11,200點，半日收報11,185點，漲45點或0.41％，成交額為3,245.84億元。
滬深300指數半日收報4,001點，漲4點或0.1％，創業板指數報2,285點，漲23點或1.04％。
各類股普遍上漲，傳媒娛樂股漲逾5％，房地產、酒店旅遊股漲逾1％，金融股靠穩，水泥、煤炭股偏軟。
大陸股市半日個別發展。上證指數最多漲14點，最高至3,333點，其後反覆下跌，半日收報3,315點，跌3點或0.11％，成交額為人民幣（下同）2,583.12億元。
深成指開高走高，最多漲60點，最高至11,200點，半日收報11,185點，漲45點或0.41％，成交額為3,245.84億元。
滬深300指數半日收報4,001點，漲4點或0.1％，創業板指數報2,285點，漲23點或1.04％。
各類股普遍上漲，傳媒娛樂股漲逾5％，房地產、酒店旅遊股漲逾1％，金融股靠穩，水泥、煤炭股偏軟。
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