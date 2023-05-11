台灣人權促進會祕書長施逸翔等58人反對內政部推動數位身分證，認為隱私疑慮未解提起行政訴訟。台北高等行政法院今天判決駁回，原告58人敗訴，全案可上訴。對此，行政院代理發言人羅秉成11日稱尊重判決結果，近期政院將設個人資料保護委員會，會在此配套下持續蒐集各界意見，評估相關推動的進程和作為。

羅秉成主持行政院會後記者會指出，台灣要邁向智慧國家、數位政府，數位身分證是其中一項政策，推動過程中有相關研究跟分析，認為可行才往下推動，期間各界有不同聲音，當時民間團體在法制面上檢視法源是否完備，也關心技術面上資安是否安全。

羅秉成說，當前來自境外資安攻擊愈來愈嚴重，國人對個資保護意識愈來愈高，在此情形下，原先的相關評估跟分析須重新檢視，在聽取各界意見後，在前閣揆蘇貞昌時期決定暫緩，目的是讓各界意見更加收攏跟凝聚，過程中正思考要不要推動專法，民間團體也訴求要有個資獨立專責機關作為配套，在此法制下再來推動數位身分證或其他數位政策，是比較好的。

羅秉成說，行政院依循憲法法庭判決，於行政部門下成立個資獨立專責機關，在個資法修法時也已提出，應設立個人資料保護委員會，會在這些配套下持續蒐集各界意見，評估相關推動的進程和作為。