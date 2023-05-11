近日交通事故不斷，台南8日才發生母女走斑馬線遭孕婦駕車撞及、3歲女童身亡，昨（10）日台中捷運又遭從高樓掉落吊臂砸中，造成1死10傷。政大生醫倫理與醫事法律研究中心主任劉鴻恩怒批，台灣的人命就這麼不值錢嗎？「我們是住在第三世界嗎？」

劉宏恩昨日在臉書表示悲慟，因為他聽聞台中捷運行駛到一半被旁邊工地掉落的鋼架刺穿車廂，而該名嚴重事故的死者，竟是他台大法律和Stanford法學院的學妹林淑雅教授，讓他不禁落淚。

劉宏恩說，他對興肇事包商富發建設感到非常憤怒，到現在還在那邊發公關辭令聲明，僅僅表示「遺憾」，連個「歉意」都說不出口，令他覺得噁心。

劉宏恩說，他實在覺得喪志，真心相信環保減碳而搭乘大眾運輸的人，會在捷運裡被從天而降的建築工地鋼架砸死；媽媽帶著小女兒守法等候行人綠燈而走在斑馬線上，會被急切轉彎的汽車撞死；全家開心搭乘太魯閣號想去花東觀光，會因台鐵承包商的馬虎施工導致火車脫軌而死；甚至有人只是站在自己高雄的家門口，會因地下石化管線氣爆而被炸死。「請問台灣的人命就這麼不值錢嗎？我們是住在第三世界嗎？」