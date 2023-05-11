台南日前發生車禍，造成一對母女1死1重傷，引發關注，交通部長王國材昨表示，要求全台各縣市全面推動行人專用時相、行人早開時相。新竹市長高虹安11日說，新竹市目前共有17處行人專用時相，之後會再增加7處路口，也將模擬交通數據，兼顧行車需求與行人安全。

高虹安說，台灣近來被貼上「行人地獄」標籤，同時在台南也發生母女過馬路不幸被撞，女童因此身亡的慘劇，交通部已經發函各地應正視此問題，也要推動行人專用時相，目前新竹市的部分，已有17處路口設置行人專用時相，預計盤點後會再增加7處行人專用時相的路口。

高虹安也提到，盤點行人專用時相的理由，包含路行設計、車流量、行人通過流量與壅塞程度與易肇事路口等，也都會納入考量標準，另也有民眾討論到，依新竹交通堵塞現況，若增加行人專用時相，是不會造成更多塞車情形？

因此高虹安也說，已要求交通處推動行人專用時相之前，必須要跑過交通數據模擬，藉此得知行人專用時相應該設計多少秒數等，她表示，地方會全力配合中央政策進行，也會依據數據細部專業微調。