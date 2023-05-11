倍力資訊表示，由於客戶等認列產品的時程不一，單月的營收難免會有起伏，將時間拉長至季為單位，比較客觀。

倍力10日也公告第一季合併營收為5.7億元，年減2.99％，稅後淨利3,070萬元，年增23.54％，每股稅後純益1.4元，較去年同期1.32元（因會計認列調整故去年EPS隨之調整）成長6.06％。

累計1~4月營收6.68億元，年增9.4％。倍力表示，第一季稅後淨利的增幅大於營收增幅，主要原因係產品組合改變與自有服務比例增加所致。

目前該公司經銷產品以銷售Oracle、SAP、Quest、CISCO等外商軟體產品為主，自有產品則是「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」兩大利基型產品。

目前合併財務報表的客戶約有280家上市櫃公司採用，年增一成。至於碳管家平台，目前已研發完成，第二季積極佈建經銷商、合作夥伴，預計下半年起可望陸續貢獻營收。