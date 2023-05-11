針對台中捷運綠線豐樂公園站旁建築工地發生塔式起重機塔吊倒塌工安事故，造成1死10傷事故，台南市政府勞工局針對轄區設置塔吊的工地已與職安署南區中心啟動全面調查。勞工局長王鑫基說，塔式起重機組裝和拆卸作業屬於重複性且多人多位置作業型態，受外界影響極大，稍有不慎，就可能發生重大災害事故。

職安健康處長李炫昌表示，塔式起重機組裝爬升拆卸作業的災害的防制，除加強實施機械自動檢查外，也應確實按照標準操作程序操作，並落實作業人員的專業培訓與安全教育，以避免因不熟悉作業程序，造成操作失誤等狀況，徒增作業危險性。

他也說，在遵守作業程序方面，為避免作業人員為節省時間而省略步驟，應加強作業人員的教育訓練和監督人員的管理。

勞工局強調，已針對營造業擬定相關減災方針並確切執行減災策略，其中包括每月均配合勞動部職安署實施全國營造業聯合檢查、針對施工架及模板支撐等職災高好發率作業作為執行營造工地檢查的重點項目，並有彙整必檢的檢查重點供檢查員確實執行等減災作為。