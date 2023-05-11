單看美而快電商事業體，4月營收為2.72億元，電商事業旗下商業品牌、生活選物，以及網紅品牌三大業務營收貢獻穩定，其中以商業品牌成長力度最為強勁。

旗下商業品牌之一PAZZO，實體形象概念店開幕後，PAZZO每月業績表現有明顯成長，線上線下相互導流效益明顯可見。美而快指出，透過OMO虛實整合，可串連美而快集團所有平台的會員資料，精確掌握不同消費者的需求，以PAZZO實體店為例，目前線上會員及實體店客源占比約為7：3，消費者在實體店消費後，延續至線上繼續消費的比例高達72％，顯示OMO營運策略，有效達成線上線下相互導流，並帶動PAZZO這個服飾商業品牌1~4月累計營收年增逾6成。

另一個商業品牌Meier.Q則主推與網紅合作，推出聯名商品，銷售業績頗亮眼，累計1~4月營收表現較去年同期成長3成。

美而快進一步表示，透過聯名策略，吸引合作網紅的粉絲，一方面可擴張品牌知名度，其次則可將網紅帶來的流量導入Meier.Q，長期合作下，將能提升回購率，並為品牌帶來新的會員數。

在兩個商業品牌營收貢獻雙力助攻下，推升4月合併營收重返3億元大關。

美而快進一步表示，今年在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸下，將持續發展OMO虛實整合商業模式，加大發揮網紅經濟的優勢。商業品牌則維持定期上架新品，不定期促銷優惠及推出聯名商品衝刺買氣。美而快亦持續將網紅流量變現模式複製到生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，維持集團的營運成長動能。