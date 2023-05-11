迪士尼公布第二財季（截至4月1日）營收年增13%，為218.1億美元，略優於市場預期的217.9億美元。淨利達14.9億美元，遠優於前一年同期的淨利5.97億美元。經調整後每股盈餘0.93美元，符合市場預期。

調漲價格和行銷費用減少使迪士尼串流媒體部門上季的財務表現有所改善。該部門營業虧損為6.59億美元，較前一季的11億美元顯著縮小。然而Disney+串流平台的訂閱會員數卻也大減400萬個，降至1.578億個，少於市場預估的1.6317億個。

其他業務方面，直接面向消費者（DTC）部門營收年增12%，營業虧損為6.59億美元，較前一年同期縮小。有線電視網路部門營收年減7%。主題樂園、體驗和產品部門營收年增17%，營業利益年增23%，為22億美元。

Insider Intelligence分析師Paul Verna表示，市場原本預期迪士尼上季增加逾100萬名用戶。

為了與網飛（Netflix Inc）競爭，近幾年來媒體公司動輒砸下巨資投資串流事業，這也讓華爾街投資人對這個大錢坑感到擔憂，要這些公司不要只會砸錢，也要設法從這些投資中獲利。

PP Foresight分析師Paolo Pescatore表示，投資人似乎異常執著於用戶淨增長，然而在得到客戶與財務表現之間取得良好平衡並非易事。

GP Bullhound基金經理Inge Heydorn表示，投資人想知道的是，在降低行銷成本上的取捨是否導致了訂閱會員數減少？

迪士尼執行長Bob Iger則表示，迪士尼計畫在年底前推出一款新的應用程式以擴大串流產品組合，這款新app將結合適合家庭的Disney+和一般娛樂服務Hulu，這將簡化訂戶的收視體驗，並給廣告商帶來更多機會。此外，今年底歐洲的Disney+也將加入附廣告的訂閱選項。他表示在法說會上表示：「Disney+廣告業務的拓展才剛剛開始而已」。