中鋼4月份營收為323.79億元，年減28.70%、月減4.34%，符合預期；前4月營收1237.25億元，年減22.97%。由於鋼價在4月開始出現走弱的跡象，且下游已經在今年第一季有充足的備貨，使中鋼在4月份的營收呈現月減。

展望後市，雖然在中國五一長假之後，因為五一長假期間大陸的消費力道強勁，令鋼鐵需求可望回升的預期再度出現。不過法人認為，解封後帶動的短期消費回升是一定會出現的，但能否帶動長期資金支出的買房力道仍待觀察。目前觀察到的大陸房地產長期需求並沒有顯著回升，雖然交易狀況已經好轉，但在房屋新開工面積方面仍然疲弱，顯示建商對長期的需求展望恐不太樂觀，現在主要在消化過往的規畫建案為主，後續也將關注大陸政府官方推動力道以及帶動民間需求狀況。

從盤價來看，5月中鋼的盤價持平，盤價難以再漲的主要原因是大陸的鋼鐵需求沒有實質回升，使原料價格下跌不利報價。但觀察近期亞洲鋼廠的報價都維持平盤，仍維持強於原物料價格走勢的報價，顯示亞洲鋼廠希望在上半年拉抬鋼價的意願相當高，不過自四月中盤價公布至今鐵礦砂的價格仍持續下跌，大陸鋼材的市場流通價格也仍下跌，法人預期，中鋼今年6月盤價將有下跌壓力。

大陸解封後市場對鋼鐵需求將回升的預期逐漸冷卻，進入面對現實結果的時間。日前大陸政府強調打壓煤鐵原料價格及鋼鐵產出量維持限縮的政策，顯示2023年大陸的鋼鐵供給需求復甦力道恐不大。