義大利當代最著名的鑄鐵藝術家羅伯特‧喬丹尼(Roberto Giordani)個展在豐原太平洋百貨展出。（豐原太平洋百貨提供）

義大利當代最著名的鑄鐵藝術家羅伯特‧喬丹尼(Roberto Giordani)個展在豐原太平洋百貨展出。（豐原太平洋百貨提供）

義大利當代最著名的鑄鐵藝術家羅伯特‧喬丹尼(Roberto Giordani)個展在豐原太平洋百貨展出。（豐原太平洋百貨提供）

義大利當代最著名的鑄鐵藝術家羅伯特‧喬丹尼(Roberto Giordani)個展在豐原太平洋百貨展出。（豐原太平洋百貨提供）

母親節將近，除了琳瑯滿目的推薦禮品，豐原太平洋百貨自即日起至7月16日止，與「蔚龍藝術」聯合企劃-展出義大利當代最著名的鑄鐵藝術家羅伯特‧喬丹尼(Roberto Giordani)個展，共同打造獨特的藝術空間，於一樓精品區展售，提供喜愛藝術品的媽咪們，另一個母親節送禮的收藏級藝品新選擇。

百貨型態已慢慢轉變，除了銷售服務，更注重提供消費以外的創新體驗，逛百貨不僅能血拼，還能貼近大師級作品！

豐原太平洋百貨表示，藝術家羅伯特‧喬丹尼-首次在台策展「空氣水火土EWAF」之展覽，主題取土(Earth)、水(Water)、空氣(Air)、火(Fire)等大自然四大基本元素，喬丹尼以其精湛、遵循傳統匠法的打鐵工藝精神與技法，打造魚、鳥、人體等分別代表水、空氣、火及地球等造型之雕塑，並表達他所長期關注的自然與人文議題。除自然元素，這次特別為豐原太平洋百貨展期，精心打造適合送禮的耳環、手鐲、戒指等品項，預計會迎來一波收藏搶購熱潮。

羅伯特‧喬丹尼，從小長時間待在身為鐵匠的父親的工作坊，內化了對火及發光金屬的迷戀。成年後他執著於傳統鐵匠精神與技法，除了以鐵為媒材，近年來喬丹尼在不同材料如石頭、木材、陶和樹脂方面都有精采的作品。逾20年來，為公共機構和私人委託創作了許多著名大型裝置作品，展覽足跡遍及美國、英國、西班牙、捷克、比利時、瑞典、摩洛哥、德國和義大利各城市。

豐原太平洋百貨正值母親節檔期，即日起15日止，百貨會員以台灣Pay支付全館滿3500就送650，還有大小家電滿萬送仟，逛百貨、買藝術禮品更是選購母親節禮物的「藝術馨推薦」，歡迎大家前來豐原太平洋百貨，不僅享受各式購物優惠，也能來一場藝術之旅。