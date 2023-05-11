台積電總裁魏哲家在技術論壇開場演講中邀請陳冠州上台說明雙方的合作經驗。魏哲家說，現在生意壞，希望陳冠州講些好話，台積電需要一些鼓勵。

陳冠州回應，講好話沒問題，不過希望晶圓價格能低點。他並說，希望台積電能夠好好照顧聯發科的「天璣」品牌，給予不一樣的支持。

陳冠州表示，聯發科希望帶給消費者的價值是「有感、有溫度」的技術，能解決消費者使用的痛點。他並強調，技術是高科技業的核心，聯發科要與夥伴一起合作開發好技術，將好產品帶給消費者。

他感謝台積電提供相當好的技術，推動聯發科產品效能往前進。陳冠州說，聯發科規劃每年產品效能能夠推升15%，提供價格不貴、效能好的產品。

陳冠州表示，因總體經濟不確定性高，市場情況比較不好，希望在市況好的時候與夥伴一起賺錢，市況不好時也能一起度過。他說，「烏雲」總會過去，希望能與台積電持續合作，一起迎接回升時刻。