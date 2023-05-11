美媒：拜登稱有望成功與習近平通話 但未提及何時通話 13:302023/05/11 中時 劉詠樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登10日在紐約出席活動時，被問及何時會與中國國家主席習近平通話時，指出美方正在協調並已取得一定的進展，兩國領袖有望成功對話，但未提及通話時間。（示意圖/shutterstock達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登10日在紐約出席活動時，被問及何時會與中國國家主席習近平通話時，指出美方正在協調並已取得一定的進展，兩國領袖有望成功對話，但未提及通話時間。 美國媒體11日引述知情人士消息稱，美國正試圖通過向中方提出多層級會面及通話要求，緩和中美緊張局勢及安撫歐洲和亞洲盟國，並希望從低層官員接觸逐步推進至兩國領袖對話。 中美爆發「偵察氣球事件」後，兩國關係持續緊張。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾在2月26日表示，預料拜登與習近平將會在「不久後」對話，但至今仍未舉行。 #拜登 #通話 #對話 #習近平 #通話時 也許您會感興趣 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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