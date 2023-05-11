美國總統拜登10日在紐約出席活動時，被問及何時會與中國國家主席習近平通話時，指出美方正在協調並已取得一定的進展，兩國領袖有望成功對話，但未提及通話時間。

美國媒體11日引述知情人士消息稱，美國正試圖通過向中方提出多層級會面及通話要求，緩和中美緊張局勢及安撫歐洲和亞洲盟國，並希望從低層官員接觸逐步推進至兩國領袖對話。

中美爆發「偵察氣球事件」後，兩國關係持續緊張。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾在2月26日表示，預料拜登與習近平將會在「不久後」對話，但至今仍未舉行。