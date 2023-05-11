禾浩辰近日新戲不斷，為了宣傳《神秘五金行》接受本報邀請進棚拍攝TASAKI珠寶時尚專題，提到即將到來的母親節，孝順的他透露早已安排，除了會親自下廚請媽媽吃大餐，也準備好母親節禮物，「但現在不能說，因為媽媽喜歡驚喜！」

身為家中的長男，禾浩辰從小就是個貼心暖男，與媽媽的感情非常好，小時候就常黏在媽媽身邊當小幫手，下廚做家事樣樣行，還會幫忙照顧兩個妹妹和一個弟弟。母親節即將到來，禾浩辰考慮到媽媽平日節儉怕浪費，不愛上館子花大錢，因此他會在母親節當天上菜場採買，煮一桌料理招待媽媽。

孝順的禾浩辰早已挑好母親節禮物，還打算出資重新裝潢媽媽的小吃店，佩戴TASAKI珠寶，以歷經艱辛孕育的珍珠詮釋母愛的偉大。（JOJ PHOTO攝，服裝提供John Varvatos）

禾浩辰透露，媽媽在高雄西子灣捷運站附近經營臭豆腐小吃店，必須長時間久站，去年母親節他買了一台腿部按摩機送媽媽，目前按摩機就放在店內，好讓媽媽可以隨時隨地享受。至於今年的母親節，禾浩辰除了準備神秘驚喜禮物外，他還想把這幾年拍戲存的錢拿出來，將媽媽經營的小吃店重新裝潢。

「應該是拍《神秘五金行》，得到的靈感吧！」禾浩辰說，在這齣實境戲裡，他與AKIRA、王陽明、溫昇豪、王彩樺及蔡昌憲在台南安平做鄰里服務，以水電、泥作等修繕專業幫助他人，發現只要在居家生活中做一個小小的改變，就能大幅提升生活品質，不僅讓生活更便利，生活環境煥然一新、整潔乾淨，心情也會跟著愉快起來，這也讓他有了為媽媽裝潢店面的想法。

禾浩辰說，目前小吃店已請室內設計師著手設計，裝潢期間他會接媽媽上台北，讓媽媽趁機休息一下，只不過喜愛禾媽媽臭豆腐的顧客，可能要有一段時間吃不到美食了。

TASAKI danger claw珍珠黃K金戒指，11萬3000元。（TASAKI提供）

禾浩辰進棚拍攝TASAKI時尚專題，佩戴全系列TASAKI danger珠寶，是TASAKI邀請紐約設計師Thakoon Panichgul合作的珠寶作品，細節融入重金屬搖滾風格、俐落剛硬的幾何線條，再鑲嵌柔美的珍珠，剛中帶柔的設計，更添時尚品味。

TASAKI danger claw耳骨夾，5萬2400元。（TASAKI提供）

另TASAKI也在母親節檔期推薦多款融入珍珠與鑽石元素的胸針，以母貝歷經艱辛孕育的珍珠和永恆不變的鑽石，頌讚偉大的母愛，設計融入美學與匠心獨具的工藝，包括以成排珍珠組成的balance step系列胸針、以宇宙星空勾勒珍珠之美的kinetic系列胸針等，感謝母親的辛勞。

TASAKI kinetic珍珠胸針，9萬3900元。（TASAKI提供）

TASAKI danger claw珍珠黃K金項鍊，12萬4000元。（TASAKI提供）