創行政法歷史！NCC裁罰中天連9次被撤銷 蔡清祥坦言：確實不多見

台北高等行政法院昨（10）日宣判，撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）對於中天新聞台不予換照的處分，全案仍可上訴。國民黨立委曾銘宗今天呼籲NCC「回頭是岸」，NCC及所有委員本於良知、專業，不要再提起上訴，還給中天一個公道。

曾銘宗直呼，「陳耀祥超級誇張！」用新的標準去撤中天的照，先射箭再畫靶，既然經過行政法院判決撤銷，希望NCC及所有委員本於良知、專業，不要再提起上訴，還給社會一個公道，還給中天一個公道。

曾銘宗說，敬告NCC不要再提起上訴，在民主國家不會撤銷一個不同意見的媒體，回頭是岸，另外，從行政院長到NCC都要道歉，至於民事賠償，建議中天公司依法提起訴訟。

洪孟楷說，過去近3年主導不予換照案陳耀祥，專業度、公正性早就不被國人信賴，NCC既然身為獨立機關，陳耀祥所做的決定卻已被法院給打臉，如果還有風骨、如果要捍衛NCC尊嚴的話，請陳耀祥請辭下台負責。

洪孟楷表示，陳耀祥的爭議，讓國人大眾已經沒辦法接受，這已經不是任何一個政治意識型態所認為的，很多電視台，從49到50幾台，大家提到NCC都深惡痛絕，都認為政治的黑手已經太超過，身為獨立機關沒辦法捍衛國人閱聽權益，不適任的陳耀祥請自行請辭下台負責。