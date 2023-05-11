立委徐志榮（左三）與黨代表盼望能讓年輕人接棒。（李京昇攝）

苗栗縣第2選區（山線）國民黨籍立委徐志榮不爭取連任，前苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍競逐提名，雙方將採電話民調決定誰出線。徐志榮11日與縣黨代表，盼黨中央能比照台中市第5選區介入協調的模式整合，並讓年輕人出頭天。

國民黨台中市第5選區立委提名，有65歲老將前立委沈智慧、34歲現任台中市議員黃健豪登記，台中市黨部原將採電話民調初選，不過在黨副主席連勝文協調下，沈智慧9日宣布退選，改全力支持黃健豪，連勝文則肯定沈智慧無私交棒年輕人，更盼中5選區成為全國榜樣。

公開力挺邱鎮軍接棒的徐志榮，今天特別與8位縣黨代表，在國民黨苗栗縣黨部舉行記者會，徐志榮說，台北市第7選區的現任立委費鴻泰，先前也跟北市議員徐巧芯爭取提名，他所敬重的「費老大」費鴻泰經驗豐富，也在立院表現優異，但經過初選最後輸給「苗栗的女兒」徐巧芯。

徐志榮表示，黨內初選難免都有摩擦，所以他希望黨中央可以比照台中市第5選區，介入協調整合，因為「徐耀昌的敵人不是邱鎮軍，邱鎮軍的敵人也不是徐耀昌」，他希望國民黨主要對手是未來民進黨提名出來的候選人，黨內要要團結一致。

他也以前南投縣長林明溱卸任縣長後，投入立委補選卻落敗為例，提出他的擔心，徐說，林明溱縣長任內表現很好，大家都是有目共睹，在補選時也獲得南投縣長、議長支持，南投往年都是藍大於綠，不過結果卻不如預期，他擔心南投之戰在苗栗重演，這勢必會傷害士氣。

黨代表黃司宇提到，藍軍要團結，希望要有世代交替，讓年輕人出頭天，延續徐志榮的理念，讓邱鎮軍接棒，替苗栗爭取經費，希望中央聽見地方的聲音，不要造成分裂。