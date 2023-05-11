台大法律系學生檢舉違停，遭小黃司機尾隨拉人，他怒噴：告到底。

為擺脫「行人地獄」惡名，警政署自5月1日起展開路口交通大執法。而9日上午9時許，大安分局瑞安街派出所接獲民眾報案，20歲台大法律系謝姓學生，由父親騎機車載送上學途中，因拍照檢舉計程車司機違規停車，竟遭運將駕車尾隨，運將並趁等紅燈時，出手要將後座的謝姓男大生拉下機車，謝父趕緊往前騎，不料卻撞上前方機車。

謝姓男大生立刻氣憤前往派出所報案，提告運將妨害自由罪，警方循線通知63歲陳姓小黃司機到案，他告訴警方，因發現被男大生拍照，他才駕車追上，想和對方理論，「問他拍我照片幹嘛？」後來看到對方撞車，他也心虛駕車離開。警方將他依法函送地檢署偵辦。

警方9日上午接獲報案，建國南路二段69巷有人騎車被計程車司機拉扯，後座男子差點被拉下車。員警到場了解報案人為一對父子，稍早於建國南路一段上發現有輛計程車於路口10公尺處違停，因此後座、就讀台大法律系二年級的謝姓男大生，以手機拍攝該車輛違規照片，準備事後檢舉。

不料計程車司機發現，因此持續尾隨謝姓父子的機車，並於他們在大安森林公園旁停等紅燈時，拉扯後座謝生的背包欲將其拉下車，謝父趕緊往前騎，結果撞上前方機車，所幸無人受傷，司機於警方到場前便已離去，事後仍被警方查出身分，通知到案。

謝姓男大生事後在Dcard網路論壇發文表示，事發當下真的快嚇死，無法想像如果被拉扯倒地後，司機會對他怎樣，一定會告到底，違停的部分更是第一時間就檢舉了。他說，希望法官能給有暴力傾向的駕駛一點教訓。

台大法律系學生檢舉違停，遭小黃司機尾隨拉人。警方說明。

大安分局表示，依據「道路交通管理處罰條例」第56條規定，於路口10公尺處違停，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。同時警方呼籲避免停在路口10公尺，造成用路人危險，若有需要可以撥打110，尋求協助，避免當場衝突造成糾紛。

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