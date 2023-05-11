台中捷運昨(10)日發生興富發建案塔吊吊臂掉落砸中軌道，造成1死10傷的重大意外，死者為靜宜大學法律學系助理教授林淑雅。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆透露，他和林淑雅已經認識20年了，並感嘆這起意外帶走林淑雅這個充滿理想、熱情、正義和使命感的寶貴生命，「上帝開了一個不該開的玩笑」，他不敢相信也拒絕接受。

游盈隆今(11)日在臉書指出，他認識林淑雅已經是二十年前的事，那時林淑雅正就讀台大法研所博士班，即將完成博士論文。2003年二月初，他和陳師孟教授奉命籌辦凱達格蘭學校，當時工作人員包括陳校長和我在內約5人，林淑雅是陳校長的得力助手，因此她也是凱校草創時期重要工作伙伴。

回想起初見林淑雅的感覺，游盈隆直言她不簡單，大義凜然，日後必成大器。游盈隆說林淑雅小小年紀博覽群書、樂觀進取，眼神充滿堅毅自信，態度真誠謙遜，做事劍及履及，又不失幽默風趣，是全身充滿生命力和使命感的人，而凱校原民班就是她的傑作之一。

「離開凱校後，她果然到處發光發熱」。游盈隆提到，林淑雅在人權和原住民事務上大放異釆，認識她的人沒有不喜歡她、沒有不稱讚她、沒有不被她感動的，她的大好前程正擺在她的眼前。游盈隆痛心表示，上帝開了一個不該開的玩笑，這太荒謬、太殘忍、太不公平了，林淑雅竟然就這樣走了，他不敢相信也拒絕接受。游盈隆說林淑雅會永遠活在親人、朋友、同事、學生的心中，「是的，淑雅沒有離開，她永遠在我們心中」。

林淑雅命喪中捷令人相當不捨，靜宜大學法律系辦今也系上舉行追思小角落，讓學校師生寫上追思小卡片貼上。與林淑雅是多年好友、戰友的民進黨立委蔡培慧昨也PO出兩人合照，並直呼多希望是假消息，多希望只是一場夢，「我不能接受，我也不願也不想接受」。