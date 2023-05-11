有10多名抗議人士在會議上打斷了福斯高層的談話，抗議福斯使用強制勞動手段，標語寫著「結束強制勞動」、「髒錢」。

投資人則呼籲福斯要求中國合作夥伴上汽集團，對新疆工廠啟動獨立的外部調查，投資人及Deka的企業治理主管Ingo Speich說，福斯必須確定，其供應鏈是乾淨的。

中國市場的主管Ralf Brandstaetter說，沒有看到任何證據，指出這家工廠有侵犯人權；並且，沒有上汽的同意，福斯無法對該工廠執行審查。

投資人也擔心福斯在電動車的競爭上，逐漸落後中國對手，例如比亞迪在今年稍早超越福斯，成為第一大乘用車品牌。

福斯集團執行長布魯默(Oliver Blume)承認中國在電氣化的速度很快，並概述了福斯維持市場領先者的策略，是根據中國人的喜好製定產品，並與當地企業建立夥伴關係。

一些投資人也重申了長期以來的批評，即布魯默同時身兼福斯集團和保時捷汽車執行長的雙重角色，還有福斯集團的股價偏低，自從子公司保時捷上市以來，集團的股價一直處於下滑趨勢。

布魯默說，他同時管理兩家公司是有「高附加價值」的；執行長還說，公司對於提升福斯股價有著明確目標，將在六月的資本市場日上公布計畫細節。

當保時捷控股董事長Wolfgang Porsche在講台上發言時，一名抗議人士往他身上丟了蛋糕，蛋糕還散飛到旁邊的福斯集團董監事主席Hans Dieter Poetsch。福斯發言人隨後說，建設性的對話很重要。