魏哲家指出，半導體產業在疫情期間為全球帶來價值，讓人類隔離時也能與外界聯繫，並加速疫苗開發，首度讓世界知道半導體如此重要，能讓日常生活更健康、安全快樂，使半導體產業受到空前重視。

魏哲家表示，半導體改變世界甚多，像有客戶身為全球AI領導品牌，台積電一個晶片賣600到700美元給他，但AI運算相關的東西，台積電需要用20萬美金買回來，這是台積電用AI改進廠房生產的例子。

魏哲家表示，AI及5G是半導體用來改進日常生活的兩大重點，包括智慧車、智慧家庭、智慧城市都需要靠半導體來完成，充滿生意契機。他透露，台積電替某全球AI領導品牌生產晶片，銷售價格為每個600～700美元，但台積電向其購買的AI方案卻高達20萬美元。

對於台積電扮演的角色，魏哲家指出就是幫忙在座的各位客戶成功，一定是客戶先成功，台積電才有機會做生意。因此，台積電的最主要任務，就是研發客戶所需技術，然後協助客戶成功，為此需要每2年就有所精進。

魏哲家表示，台積電30多年來持續進行技術方面的合作，如今則是為了達到更好的效能與性能表現，雖然複雜度更高，但設計可能也要因此改變，需要跟各位客戶繼續合作，如此一來才能把生產成本降低。

談到競爭對手，魏哲家表示，韓國及美國對手都有自家產品，即使沒有客戶的訂單也能活得很「滋潤」，有自己的生存之道。而台積電沒有自己產品，必須靠客戶提供生意才能繼續往前進，並問現場客戶「你們會將產品設計交給也會設計的廠商嗎？」

魏哲家認為，如果沒有信任，就無法無私的進行合作，沒有合作就沒辦法往前進，也沒辦法降低成本降下來。他強調，台積電絕不跟客戶競爭，讓客戶先成功，台積電才能跟著發展，這其中也凸顯客戶對台積電的信任。