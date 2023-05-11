行政院推出公共運輸月票方案，桃竹竹苗生活圈也規畫出4種方案，其中「竹竹」最低每月只要288元。新竹市長高虹安11日表示，盼透過月票方案，鼓勵民眾多使用大眾運輸，做到城市淨零減碳的同時，也可以緩解交通雍塞問題。

高虹安指出，中央推出公共運輸月票方案，新竹市主動跟其他3縣市串連，經過桃竹竹苗一起幾次會議討論後，共同推出了桃竹竹苗月票的草案版本，包含桃竹竹苗月票是1200元、桃竹竹部分是799元、竹竹苗的部分是699元，至於竹竹的話則是288元。

新竹市長高虹安11日表示，盼透過月票方案，鼓勵民眾多使用大眾運輸，做到城市淨零減碳的同時，也可以緩解交通雍塞問題。（王惠慧攝）

高虹安也希望，月票制度可造福桃竹竹苗大生活圈大量通勤的民眾，例如在新竹市園區工作的人，有很多來自苗栗、桃園等地，盼透過月票方案，鼓勵民眾多加使用大眾運輸，不僅可以做到城市淨零減碳，同時也可以緩解交通雍塞。

高虹安也說明，桃竹竹苗月票預計在5月底時會送交行政院申請，經費方面也要仰賴中央或立委幫新竹市及桃竹竹苗生活圈多爭取，畢竟桃竹竹苗在全台灣產業也是滿重要的區域，盼中央可同意預算的申請，讓桃竹竹苗月票順利推行。