一名人妻兩年前疫情最嚴峻時期，長時間在家與公公相處，未料竟然產生戀情，某日兩人在家中相擁狂吻時被回家的丈夫撞見，人妻極力辯稱「只是安慰公公」，但丈夫卻氣到炸，最後妻子承認兩人交往一個月，辦稱兩人並未發生關係，最後兒子要求老爸簽切結書並搬離，未料爸爸竟然又和老婆偷偷在河濱公園親密散步。該名人夫最後心死提離婚，更怒告父親求償60萬元。法院審理後，認為父親已侵害兒子配偶權，判他要賠兒子15萬元。

根據判決書，該對夫妻與公公同住，丈夫在疫情最嚴峻的110年7月期間某日回家時，竟然當場撞見老婆與爸爸在家中擁抱及親吻。氣得找老婆對質說「當我是白痴喔，到底多久了啦，跟我爸多久了，你給我講喔，講～不要跟我說兩個禮拜，在那邊唬爛兩個人搞在一起，說甚麼只是安慰他，看他很可憐，可憐到嘴對嘴這樣親，只是安慰沒什麼意思，嘴對嘴叫安慰?」、「妳說妳都不知道幾次丫，整個疫情都在家裡拉，我都覺得很詭異了。」妻子則承認兩人在一起不到一個月。

但人夫氣到質疑，「陪陪陪到倆個抱在一起，抱在一起親在一起，不是搞到身上去了? 那抱在一起親在一起沒事，嘴對嘴親沒事，是嗎？」妻子則回答，「他說不會想到我身上來這樣…」

接著又質問老爸為何偷吃妻子，父親則回答「不要想這麼多拉，越想越氣拉，不要想這麼多拉好嗎？我跟你講這樣，給她一次機會圓滿的家庭，慢慢來好嗎？給小朋友一次機會好嗎？」

事後公公決定搬到外面住，且不再與媳婦聯絡。未料公公仍忍不住思念，又偷偷與媳婦相約至河濱公園散步，媳婦更將頭部靠於公公肩膀上，此舉讓丈夫再度氣炸，決定對父親提告，並求償60萬。

法官認定，前開親密動作亦已逾越一般男女交往之份際，認定兩人有擁抱、接吻的行為，已侵害配偶權，判爸爸要賠償兒子15萬元，全案還可上訴。