台南市一對母女日前行經行人穿越報時，遭杜姓孕婦駕車左轉自右後方撞上，母親重傷、3歲幼女送醫不治，造成社會譁然。對此，行政院長陳建仁深感痛心，近期指示跨部會合作，於月底提出完整道安報告，並給予道安改善計畫或行動綱領，而禮讓行人和行人安全將是新策略的重中之重。

行政院代理發言人羅秉成今日主持院會後記者會時提到，資安、治安及道安是院長重視所在，就道安部分，陳建仁近期指示展開跨部會合作，期間做了幾次檢討與報告，也要求月底要提出全面的道安報告，針對近期發生路口未禮讓行人的車禍不幸事件，院長也深感痛心。

羅秉成說，希望在行人優先的人本交通原則底下，各部會通力合作，包括路口、號誌改善及教育宣導，上月10號交通部也函請各地方政府，應落實行人安全標準規範，短期可透過強化科技執法來改善，長期上會檢視工程狀況。

他表示，道安就是「人、車、路」都要解決，就三面向提出各項策略，其中人是最重要的，所以禮讓行人和行人安全是新策略的重中之重，陳建仁也要求要在月底提出道安改善計畫或行動綱領。