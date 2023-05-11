台北市議會工務委員會11日上午進行都發局專案報告，會中民進黨台北市議員陳怡君表示，由北市住都中心委管的大龍峒社宅，雖然內部針對電梯、廁所等公共設施設置了無障礙空間，但社宅的大門卻讓乘坐輪椅的身障者無法自由進出，都得靠管理員開關門。陳怡君指出，當管理員不在時，身障者就只能在門口枯等，質疑住都中心並未積極改善大門問題。對此住都中心方面表示，目前會先請物業及保全人員協助進出不便者，相關設備在評估完成後，也會盡快進行改善工程。

陳怡君表示，大龍峒社宅最早期是中繼宅，後來改成社會住宅後，市府也知悉身障者的需求，於是在大龍峒社宅內的公共廁所及電梯都改成為友善設施，電梯設有身障按鈕之外，就連廁所的門也有符合身障者身高所使用的按鈕，方便身障朋友如廁，但諷刺的是市府改了大門內的無障礙電梯，卻無法改善大門。

陳怡君說，輪椅族身障者每次要進出大門時，因為門口缺少無障礙設計，所以每次都必須靠管理員開門，有時候管理員暫離，身障者就必須在門口等待，沒有無障礙設計的門口讓他每次要回家內心都很忐忑及尷尬，也不好每次都麻煩管理員，因此希望市府能多重視無障礙設施的需求。陳怡君表示，她會勘近二個月，關於大龍峒社宅的大門沒有無障礙施設，市府不積極改善，把責任推給廠商，說好要想辦法改善設計的誠意隨著時間一點一滴消失了。

住都中心代理執行長羅世譽表示，大龍峒社宅在興建的時候，並沒有相關無障礙空間的規劃，現階段主要的問題是門扇的寬度不足以改設計為電動門，且會影響原有的開關門功能，因此會持續尋求精進的方式，現階段還沒改善之前，透過人員服務的方式先做處理，之後找到解決方案就會盡速來處理。