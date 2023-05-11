好市多進口莓果近日被驗出帶有A肝病毒，引發消費者憂心，衛福部食品藥物管理署要求業者1周內提出遭汙染原因和報告，昨天已屆繳交期限。食藥署今天表示，昨天晚間6點多已收到報告，由於時間緊湊，報告內容有一些不足，預計今天發文通知業者2周內補件。

「A肝莓」事件延燒近兩周，冷凍綜合莓果、冷凍藍莓接連被發現遭病毒污染，遭嚴重打擊民眾對於食安的信心。這個周末適逢母親節，衛福部長薛瑞元、農委會副主委杜文珍今天前往蛋糕業者門市，親自品嘗莓果蛋糕。薛瑞元表示，因為這次莓果事件影響糕餅業者，尤其過幾天就是母親節，很多子女會買蛋糕給母親，也是家人團聚時間，台灣蛋糕很好吃，希望大家安心購買。

針對進口莓果驗出A肝病毒一事，食藥署已要求業者5月10日前提出報告說明。食藥署長吳秀梅今天說，5月3日和業者開會，要求1周後繳交，因為時間有點緊湊，他們已把手邊有的資料如期提供，但內容還不太夠，需要再補充。

吳秀梅指出，業者提出的報告中，有針對農場、冷凍廠、包裝廠等進行檢視，但看起來很多部分還不太夠，例如人員體檢還沒完全做完。目前好市多相關莓果產品皆暫停進口，吳秀梅說，例如HACCP（危害分析重要管制點），一旦沒有控制好就會有閃失，會持續要求業者。

至於業者繳交的報告是否會對外公開，薛瑞元說「內部要再討論」，食藥署檢視報告內容後，是否接受陳述內容，或是希望業者補充哪些資料，之後才會下結論，有任何結論會再公開。