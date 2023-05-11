有「最美千金」封號的何超蓮上個月與男星竇驍在峇里島舉行浪漫婚禮，獲得外界祝福，緊接著何超蓮迎來32歲生日，可說是雙喜臨門。近日，她曬出生日影片，身穿寬鬆吊帶褲的模樣，引發網友猜測：「感覺有寶寶了」。

二人婚禮選址於峇里島豪華的酒店，當時何超蓮的身材十分纖細，婚禮當天身穿Vera Wang特別訂製打造V領蕾絲婚紗，下半身透視又高腰的設計，使何超蓮的美腿顯得更加修長，美翻現場賓客。新婚一個月後，何超蓮曬出生日影片，只見她身穿藍色吊帶褲搭配白色T恤，吊帶褲顯得寬鬆不見腰身，雖然看似俏皮可愛，但許多網友看到影片後，紛紛笑稱：「怎麽看出了一身孕相」、「一臉孕相，相信我真的，超蓮有寶寶了」、「一看就是懷孕了，恭喜呀」、「坐等一個官宣」

事實上，何超蓮結婚受到兩岸三地娛樂圈高度關注，她與已故賭王父親何鴻燊父女感情非常好，分享婚禮心情時，特別提及已經逝世的爸爸：「爸爸我知道你有來了，在我們離開villa的時候有看到蝴蝶，小白在現場也見到了，我相信你也很開心吧！」並向爸爸感性喊話：「他會像你一樣寶貝我的放心！愛你。」

在婚禮後，何超蓮發長文感謝幫忙讓婚禮順利完成的工作團隊、嘉賓、和她的姊妹、公婆、媽媽，特別感謝大舅父從澳洲飛來牽她走上紅毯，雖然大舅父已經88歲，而何超蓮的母親陳婉珍將滿70歲，看起來依舊很年輕，何超蓮說：「心裡暗暗開心了一下下，真的不希望媽媽變老」