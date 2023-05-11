衛冕軍中信兄弟昨（11日）拋出震撼彈，宣布撤換終結球團11年冠軍荒的總教練林威助，消息一出引發球迷怒火，中信兄弟官方粉絲團「兄弟Fans Club」遭留言灌爆，無法接受林威助下台。

林威助昨因家裡有事請假，由球團首席教練陳江河暫代兵符，中信兄弟靠著鄭凱文完投9局失2分的優異表現，加上打線給予火力支援，終場以8比2打敗富邦悍將，拿下3連勝，不過賽中就有傳出中信兄弟將撤換林威助職位的消息，官方也在賽後正式消息。

球團具體異動如下：

1、 彭政閔:原為副領隊兼農場主管，轉任一軍總教練。

2、 林明憲:原為二軍總教練，轉任一軍野手統籌教練。

3、 王建民:原為二軍投手教練，轉任一軍投手教練。

4、 王竣杰:原為二軍投捕教練，轉任一軍投捕教練。

5、 林威助:原為一軍總教練，轉職球團海外發展顧問。

6、 陳智弘:原為一軍投捕教練，轉任二軍總教練。

7、 平野惠一(Hirano Keiichi):原為一軍打擊/內野統籌教練，轉任農場野手發展總監。

8、 佛斯特(John Foster):原為一軍投手教練，轉任農場投手發展總監。

林威助結束旅日生涯後，返台效力中信兄弟4年便高掛釘鞋，轉戰教練職後，多次帶領中信兄弟二軍拿下總冠軍，2020年底接掌一軍總教練，更是率領球團完成二連霸。即便立下許多豐功偉業，中信兄弟仍選擇讓同樣培養以久的中職人氣王「恰恰」彭政閔接任一軍。

領隊劉志威強調人事異動原因，是為了球團長遠考量，而不是因為戰績，球迷對劉志威的說法並不買單，紛紛前往粉絲團宣洩不滿情緒，「雖然很欣賞恰恰，但這樣接總教練不能接受，球團太不尊重總教練了。」、「7年6亞我還是很驕傲自己是象迷，現在是第一次覺得丟臉了。」、「還我助總」。