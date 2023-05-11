指導教官詳盡的解說玩具槍枝的使用方法與安全注意事項，防止人員受傷。(于家麒攝)

完成解說後所有人員穿上保護裝備兵分兩路進行對戰，扎扎實實的打上一場巷戰。(于家麒攝)

立法院內政委員會一行今(11)日持續進行金門考察的第2天行程，上午先至國家公園金管處賈村生存遊戲基地進行考察，包含立委陳玉珍、游毓蘭、陳琬惠，以及內政部常務次長吳堂安、營建署長吳欣修等官員均下場實際體驗生存遊戲的臨場刺激感。陳玉珍表示，金門擁有豐富的戰地遺跡資源，非常適合推動生存遊戲此類體驗遊程吸引年輕族群前來旅遊，再配合金門亮點計畫加強軍事營區之活化運用，相信能為地區帶來更多的觀光人潮。

金門賈村是仿照越共村而建立的村落戰鬥訓練場地，非常適合發展軍事體驗遊程。(于家麒攝)

金管處表示，金門歷經戰火的洗練，擁有豐富的軍事遺跡和地景，是戰地金門得天獨厚的資源，在「不破壞現有工事主體結構」下進行營區保存維護及活化利用，已撥用的58處軍事營區也逐步進行修復，積極推動戰役史蹟保存與觀光多元化等工作，已投入經費約為2億3千萬元，未來將接續執行金門亮點計畫，辦理軍事據點營區整建修復工作。而該處也自去(2022)年起規畫辦理多場軍事體驗系列活動，以提高軍事營區活化效能，並帶動金門地區戶外遊憩風氣及周邊產業發展。

參與生存遊戲體驗後的來賓都豎起大拇指表示：實在太刺激了！(于家麒攝)

金管處也特別安排了生存遊戲體驗活動，讓立院考察團下場實地體驗槍林彈雨的臨場刺激感，在指導教官詳盡的解說玩具槍枝的使用方法與安全注意事項後，所有人員穿上保護裝備兵分兩路進行對戰，扎扎實實的打上一場巷戰，參與體驗的人員都豎起大拇指表示：太刺激了！

內政部常務次長吳堂安表示，自已於1991年時就在金門服役，這次舊地重遊看到金門變化如此之大也特別有感，昨天利用空檔時間回到當兵時的營區走走，發現建物、工事的保存都相當良好，有這麼豐富的軍事遺跡資源不能好好的利用實在可惜，應充分規畫軍事營區的活化再利用，以帶動地區的觀光發展。

立委陳玉珍大推生存遊戲此類軍事體驗遊程，吸引年輕族群前來旅遊，帶動觀光人潮。(于家麒攝)

陳玉珍也表示，近幾年的觀光模式都偏向於體驗、沉浸式的旅遊行程，金門擁有豐富的戰地遺跡資源，非常適合推動生存遊戲此類體驗遊程吸引年輕族群前來旅遊，再配合金門亮點計畫逾10億的經費挹注下，加強廢棄軍事營區之活化運用，完善周邊基本設施如停車場、公廁等設置，甚至招商特色賣店的進駐，相信能為地區帶來更多的觀光旅遊人潮。