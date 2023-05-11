桃園市大園區一名朱姓女子，10日下午騎車去朋友家拜訪，將車停在附近巷弄，準備返家時卻找不到自己的車，以為遭人竊取，急忙向警方報案，員警獲報後調閱其行車軌跡，循線找到女子的車輛，順利偵破這起烏龍竊案。

大園警分局表示，朱女昨日下午神情慌張進到大園派出所報案，稱她剛剛騎車去朋友家拜訪，將車停在平安路上，但訪友結束準備回家時，卻到處都找不到自己的愛車，擔心是遭人偷走，請警方幫忙協尋。

值班員警受理後，依照朱女提供的停車位置，通知線上巡邏警網前去搜尋，但都沒看到朱女的機車，警方隨即調閱周邊路口監視器，發現機車最後的行車軌跡是在平安路的一處巷弄內，經員警前往查看，果然順利找到朱女的機車。

朱女看見愛車失而復得，頻頻道謝大讚警方高效率，感謝員警幫忙，讓她能順利返家。警方提醒民眾，如至陌生場所停車，務必要自行拍照存證，以免找不到車輛，耗時又費力。