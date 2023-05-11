前苗栗縣長徐耀昌爭取苗栗縣第2選區立委初選提名，獲得苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌等人支持。鍾東錦、李文斌11日指出，目前媒體網路民調徐耀昌超過6成支持度，相信透過徐耀昌長年累積的經驗，從中央爭取資源，建設苗栗將會更加迅速、確實。

鍾東錦表示，這一次立委選戰，不是徐前縣長1個人的事，而是鍾東錦團隊以及李文斌議長、議員、農會3長、18鄉鎮市各級幹部、秘書的事情，因為徐耀昌對苗栗的貢獻，大家有目共睹，尤其面對財政困窘，不僅把財政慢慢導回正軌，還為地方帶來必要的基礎建設。

雖然目前縣府財政已稍微紓解，但每每遇到重大建設，要籌措地方配合款，仍然讓縣府官員大傷腦筋，所以現階段沒有辦法等新手上任，再慢慢調整適應，唯有透過徐耀昌以往累積的經驗、中央的人脈、政通人和的優勢，在爭取預算的同時降低配合款，如此才能解決當務之急，讓苗栗建設迅速起飛

鍾東錦強調，客家族群不但具有硬頸精神，更具備飲水思源的美德，徐前縣長為了苗栗打拚並非一朝一夕，而是奉獻2、30年的精力，多年來徐的處事風格非但不老派，還主打「創新、求變、接地氣」，同時具備國際視野，更是令人佩服。

李文斌指出，目前網路媒體發布的網路民調，徐耀昌縣長支持度超過60％以上、遙遙領先，可見徐前縣長在大家殷切期盼下站出來，是一項責任的「承擔」，尤其他做人溫和、處事圓融，在中央的人際關係，不分藍綠，只要地方親鄉的需求，經過徐前縣長的努力，幾乎都能夠圓滿達成，因此若能再次當選立委，一定能夠輔佐鍾縣長，獲得中央更多資源挹注，為苗栗縣民爭取更健全福利。

這次力挺徐耀昌的縣議員中，也包括徐功凡和余文忠，他們提到，他們都是藍營在苗栗的政治新生代，深知明年選戰的重要性，希望眾人可以團結一致，共同推出最強的候選人。

徐功凡表示，中港溪地區從南庄獲得慢城認證開始，吸引大量觀光人潮，徐前縣長更打通歷任縣長無法完成的苗栗北橫公路，交通更便利，而竹南科學園區在徐前縣長任內，成功招來台積電進駐，帶動整體觀光科技產業，相對地，增加就業機會、人口迅速提升、促進地方繁榮，讓許多年輕人都深感認同。

余文忠指出，反觀苗栗市在歷任「邱市長」主政之下，長達20多年來，非但進步緩慢，連原本做為全縣人口數第1的行政中心，近幾年也拱手讓給頭份市，甚至竹南鎮的人口也已經超越苗栗市，苗栗市淪為老三，探究其原因，很大因素與主政者有關。

余文忠舉例，徐耀昌在立委任內，曾經為苗栗市爭取數億元經費，準備改造貓貍山公園，讓苗栗鄉親擁有一個更加完善的休閒場域，在前市長鄒玉梅任內執行完畢第1期工程，但卻因為接任的前邱市長並未積極推動，第2筆經費最後不了了之，苗栗縣政府還背負了一個執行不利的罵名，由此可知，立法委員、苗栗縣政府以及地方鄉鎮市公所的配合，缺一不可，因此，鍾東錦縣長上任之初，即邀請18鄉鎮市長參與每周一次的縣務會議，就是希望施政無縫接軌，若能再獲得徐耀昌當選立委的助力，相信苗栗未來的發展，將是如虎添翼。

鍾東錦表示，平日走訪基層，不管是老將還是新秀，在地方上聽到大多數的人都說在面臨轉型的關鍵階段，還是會做事的徐耀昌對苗栗最有實際上的幫助，因此，呼籲鄉親共同唯一支持徐耀昌，不但要在初選勝出、還要贏得最後的勝利。