女星蔡允潔在去年聖誕節產下女兒「小福星」，升格當新手媽媽的她，近來積極復出，上節目分享育兒心情，蔡允潔日前則登上《美鳳有約》，透露主持人陳美鳳送她包包，陳美鳳告訴她：「當了媽媽以後，不要忘記要好好愛自己」，讓蔡允潔直呼感動又溫暖：「要不是當下要準備錄影，我的眼淚應該已經噴出來了」。

蔡允潔日前登上《美鳳有約》，透露陳美鳳就對她說：「大多數的人都是送女兒禮物，可是我想了想，還是想送東西給妳，是想提醒你，當了媽媽以後，不要忘記要好好愛自己。」其中一句「不要忘記好好愛自己」，讓蔡允潔直呼：「這句話很輕，但卻非常溫暖，要不是當下要準備錄影，我的眼淚應該已經噴出來了」。

蔡允潔感動說：「那種被疼愛的感覺真的難以言喻，鳳姐的話充滿溫暖，也是鼓勵，內心覺得，能被鳳姐疼愛並且記住，真的、真的很感動」，還表示她會把包包當傳家寶，留給小福星，讓女兒也知道「愛自己很重要」。

蔡允潔發文釣出陳美鳳留言：「新手爸媽真不容易~甜蜜的負擔」，網友也紛紛留言：「天啊～這句話真的好感人」、「美鳳姐都說送給媽媽你！ 可你還是想到女兒，要留給女兒，真是天下父母心」、「美鳳姐真的是一個很有智慧的人，那番話好讓人感動」。