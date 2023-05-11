Sony於今(11)日發表全新兩款Xperia 智慧手機。Xperia 1 V是全球首款搭載雙層式架構CMOS 感光元件的旗艦機種，結合高速多幀疊圖處理技術，可以拍出媲美全幅相機、動態範圍更廣的低雜訊照片。Xperia 10 V延續上一代「輕量化及大容量電池」的理念，打造全球最輕 (159g)、內建5000mAh大電池容量的5G智慧手機，搭載全新前置立體聲雙喇叭、OLED螢幕以及三鏡頭配置的相機模組。

Sony於5月11日 發表年度新機Xperia 1 V。（Sony提供）

Xperia 1 V 集結 Sony尖端技術，瞄準網紅和YouTuber等影像創作者的高階需求，全面升級的Sony Xperia 1 V搭載新開發的感光元件，即使在暗處也能捕捉到人物、風景和場景的豐富色彩及細膩質感。Sony Xperia 1 V的低光源拍攝表現大約是前代機型的兩倍，結合高速多幀疊圖處理技術，可以拍出媲美全幅相機、動態範圍更廣的低雜訊照片。Sony Xperia 1 V主相機的 24 mm鏡頭配備採用雙層式架構的 CMOS 感光元件「Exmor T for mobile」，較前代感光元件大了 1.7 倍。此外，潛望式望遠光學變焦鏡頭85–125mm (F2.3-F2.8) 也能拍出更明亮不失真的人像。

Sony Xperia 1 V 主相機採雙層式架構的 CMOS 感光元件「Exmor T for mobile」。（Sony提供）

Sony Xperia 1 V 主相機感光元件，較前代大 1.7 倍，不分晝夜都能拍出色彩精準的人像。（Sony提供）

Xperia 1 V搭載6.5 吋 4K OLED螢幕，導入Sony獨家音樂處理技術，營造如臨現場的電影及音樂體驗。（Sony提供）

此外，Sony Xperia 1 V導入Sony VLOG 相機系列的熱門功能「產品展示模式（Product Showcase Setting）」，能在拍攝時快速將相機焦點從人臉轉到產品上，更加符合創作者需求。此外，主相機旁也設置全新語音優先麥克風，即使是在嘈雜的戶外也能清晰錄下創作者聲音，讓拍攝到發佈的流程更輕鬆簡單。而透過Sony Xperia 1 V的Videography Pro進行YouTube影音平台直播時，亦能同時瀏覽留言區並回應網友訊息，與粉絲即時互動。使用者介面亦支援垂直拍攝，可以隨心所欲捕捉直式或橫式的角度 。

Sony 推出Xperia 10 V，為全球最輕盈且搭載5000mAh電池容量的5G智慧型手機。（Sony提供）

新一代中階Xperia 10 V智慧型手機，延續上一代「輕量化及大容量電池」的理念，打造全球最輕 (159g)、內建5000mAh大電池容量的5G智慧手機，搭載全新前置立體聲雙喇叭、OLED螢幕以及三鏡頭配置的相機模組，Xperia 10 V集輕盈、長效續航、頂級音效等行動體驗於一身，提供最佳的中階手機體驗。