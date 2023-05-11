教育部日前辦理「全國高級中等學校專業群科112年專題及創意製作競賽」，新北高工等8校從中脫穎而出榮獲5金1銀4銅11佳作。其中新北高工金牌作品「大量人流偵測系統」已通過專利申請、三重商工推「懶ㄟ灶咖-Meal Kit專賣店」獲銀牌，復興商工更囊括創意組藝術群金銀銅獎及佳作，並連14年獨得專題組設計群金牌。

教育局指出，新北高工以「大量人流偵測系統」獲「專題組電機與電子群」第一名，由資訊科葉家均、許凱俊、蘇品融設計。學生關注「梨泰院踩踏事故」，發現動線與人潮疏通的重要性，便整合資訊科專業，用AI人工智慧、網頁技術、行動應用、電路設計、開發APP等技能，設計大量人流偵測系統。當人數超過上限，現場將以語音廣播、警示燈等方式，提醒民眾疏散。

指導老師陳錫齡、吳家偉表示，學生為方便管理系統，更設計APP以進行後台手動調整，擴增人流偵測速率、人流標示、警報音量等功能，經100次測試，在完全有利本系統的情況下，準確率最高為100％，無論室內、室外都能使用。

設計者葉家均表示，之前參加過的國際技能競賽獲銀牌，專題比賽相較於技能競賽，更強調小組合作，組員各自貢獻專業，讓多元技術整合。自己是第一次接觸AI模型學習，在軟硬體選用、設計、連接問題皆有挑戰，能與優秀的教師及夥伴學到新技術，成就感十足。

三重商工榮獲「專題組商業與管理群」銀牌，參賽者為國際貿易科洪于婷、張琇智、詹凱婷、洪緯棋、張慈芸。他們表示，疫情期間，民眾在家煮飯頻率增加，上班族忙碌之餘，還要想菜單、買菜、備料。

社會大眾的困擾，便是設計的源頭，於是發揮創新，將商業專業結合服務群科、餐飲領域，以新北特色食材為主角，推出Meal Kit家常菜懶人包，推銷及試賣更融入食農教育、社會企業、環境永續的概念，還建立「懶ㄟ灶咖」－Meal Kit專賣店，以實際行動解決民眾困難。