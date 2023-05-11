「大春煉皂」瓜顏悅色潔顏皂 博客來聯名限定款，特價220元。（博客來提供）

5月11日到博客來購買AVEDA滿額現折250元，再抽Gogoro。（博客來提供）

母親節最後衝刺！博客來即日起至14日第二波母親節活動「LOVE MOM！統一集團與您一起 對媽媽大聲說愛」，祭出強檔商品5折起，每日發送限量520元E-Coupon折價券，現領現折，滿額登記1元加購獨家聯名皂。活動主打獨家限定優惠組，大牌好康、12大旗艦店，涼夏換季展熱銷商品，獨家聯名大春煉皂禮盒加購價590元。5月11日AVEDA滿額現折250元，再抽Gogoro，5月11日到5月12日博客來無印良品館，消費滿千享88折。

5月12日至5月14日OPEN POINT會員，博客來全站單筆滿520元，享7％ OPEN POINT點數回饋，單筆滿千登記抽黃金金片(市價1700元)，精選商品買一送一，使用icash Pay結帳加碼，單筆滿千回饋5％ OPEN POINT。

博客來觀察活動買氣在母親節前兩週達到高峰，「美妝保養」、「服飾」、「小家電」、「休閒生活」用品較4月初成長超過7成，日系商品人氣夯，熱銷前三名皆為日系品牌，如收納品牌YAMAZAKI，佳麗寶美妝保養品、以及超人氣後背包anello。檔期最受消費者注目的單元為「母親節限定商品」，像是【日本AWASAKA】日本和紋黑白千代陶瓷 餐盤馬克杯6入禮盒，特價599元，【KISSDIAMOND】日系裸感無痕涼感無鋼圈內衣，任選4件特價680元，平均一件170元，

博客來也發現按摩、舒壓用品銷售表現優異，如眼部按摩器、溫感按摩儀、香皂、香水、室內香芬組，不僅送禮大方，也很適合犒賞自己，如，仿書本裝幀設計，獨特木質香調的【博客來X大春煉皂．閱讀皂：紳士的老書房】，單日創下熱銷數百的佳績，還有結合頭皮及身體按摩【三合一按摩刮痧滾輪】一舉登上全站即時榜。連假疫後出遊潮的帶動下，旅行用品，盥洗收納包、耳塞、熱敷眼罩需求增加，可望隨著母親節的腳步全站活動業績再向上攀升。

博客來母親節活動，最強送禮5折起，主打美妝、家電、美食、保健、家居生活、服飾配件商品，12大旗艦店，理膚寶水、AVEDA、點睛品、Dyson、米森、好立善、adidas、Dyson、星巴克等熱銷商品一次推薦。14日前全站累積消費滿10000元，登記送博客來與百年品牌「大春煉皂」聯名限定的瓜顏悅色潔顏皂1元購買折價券，讓心靈與身體都獲得舒緩。