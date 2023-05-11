英國音樂人卡爾詹金斯（Karl Jenkins）表明，他看起來一直都是這樣，並不是喬裝的梅根。

儘管薩塞克斯公爵夫人梅根已表明，不會出席公公查爾斯三世5月6日的加冕典禮，而會留在加州，陪一雙兒女。但陰謀論者始終不相信，甚至指證歷歷地說，她戴著假髮和假鬍子，還有遮住半個臉的超大眼鏡，喬裝潛進了倫敦西敏寺（Westminster Abbey），大剌剌地參加了歷史盛典。

然而，綜合外電10日報導，被誤指為是「喬裝梅根」的英國音樂人卡爾詹金斯（Karl Jenkins）無奈又好笑地親上火線，在TikTok和推特（Twitter）上解釋說，這輩子看起來一直都是這樣。事實上，也的確是如此。同時他也坦承，自己會被認為是喬裝的梅根還挺意外的。

Royal fans convinced Meghan Markle snuck into coronation in disguise https://t.co/HpFKD6HCbE pic.twitter.com/gPnHv3eWFh — New York Post (@nypost) May 6, 2023

Welsh composer Sir Karl Jenkins denies he was Duchess of Sussex in disguise at the King's coronation.



The 79-year-old musician sparked speculation that he was Meghan undercover in a large white wig and glasses at the King's coronation on Saturdayhttps://t.co/y9Dzuci4QA pic.twitter.com/XT5B8hUnWZ — Sky News (@SkyNews) May 11, 2023

他並說明，自己從18歲起就留了當時很流行的鬍子，而那就是他，根本沒什麼陰謀，也沒什麼好驚訝的！不過，典禮當天有推特用戶斬釘截鐵地說，「梅根，你別想唬弄我們，」甚至在一旁貼上了卡爾詹金斯的照片，而引發廣大關注。

79歲的作曲家卡爾詹金斯堅稱，他會出席盛典，是為了要聽在現場演奏，並由他製作的《越過石頭》（Tros y Garreg，Crossing the Stone）一曲。此外，他在影片中還秀出2015年封爵的勳章。

而查爾斯6日加冕當天，梅根在加州陪兒子亞契過4歲生日。結果她7日早上才剛露面，就被拍到，在美國名媛兼女星金卡戴珊（Kim Kardashian）的前保鑣護衛下，和朋友在洛杉磯健行，似乎根本沒那閒工夫去喬裝，並潛入加冕會場，當然也不必在網上搜尋，要怎麼把黏上的假鬍子拔下來。