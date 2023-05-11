不需要帶腳架，Pixel Fold摺疊機也能輕鬆拍出美麗星空。（Google提供）

Google 2023 I／O 開發者大會公布自家首款摺疊手機Pixel Fold，台灣雖然目前沒有引進，但強大功能仍吸引關注，256G訂價1799美金（約合台幣55257 ），512G 1919美金（約 台幣58943），首波開賣地區目前只有在美國、英國、德國和日本等地區。

Google 在2023 I／O 開發者大會發布Pixel Fold摺疊手機、Pixel Tablet平板，還有最新的 Pixel A 系列手機 Pixel 7a。（Google提供）

Google推出首款折疊手機Pixel Fold，螢幕展開後為7.6吋。（Google提供）

Pixel Fold與Pixel 7系列一樣搭載Tensor G2處理器晶片，OLED手機螢幕不是上下而是左右展開，展開後的大小為7.6吋，收起為5.8吋，但Google表示Pixel Fold展開後厚度只有12.1mm是目前市面上最薄的折疊手機，比三星Galaxy Fold 4的15.8mm還要薄，重量為283公克，比Galaxy Fold 4多20公克 。防水等級為IPX8，電池運用能針對用戶使用應用程式的習慣自動調節，優化省電效能。

將Pixel Fold展開後，使用者可在不同的應用程式間自由移動檔案，例如可以將修好的圖片拖曳至另一個螢幕以訊息方式傳送給其他人。此外，即時翻譯功能方便喜愛旅行者，例如你到墨西哥旅行，將螢幕展開後，你以英文發問，對方能在面對自己的螢幕上看到翻成西班牙文的文字，用戶這一面則能將對方回應的西班牙文翻成英文，以文字顯示。打開翻譯模式，鏡頭直接拍攝西班牙文菜單，畫面會即時轉成英文。

Pixel Fold摺疊機可輕鬆立於桌面方便拍合照。（Google提供）

強大的影像功能也是Pixel Fold的賣點，包括5倍光學變焦、Real Tone、Night Sight和人像攝影，還有Pixel手機具備的「魔術橡皮擦」和「修復模糊」功能。其折疊特性讓自拍更方便，拍攝者可利用一側螢幕當觀景窗，再以4800萬畫素主鏡頭拍攝。若想拍團體照不需要找人幫忙，可將手機折疊置於桌面，以手勢啟動自拍。另一個令人驚嘆的是Pixel Fold的星空拍攝模式，不需要腳架也能拍出浪漫又奇幻的星空照。