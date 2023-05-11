美國前總統川普周四（10日）罕見登上美國有線電視新聞網（CNN）「市民大會」（CNN town hall）節目，引發美國媒體的關注。川普在直播中與CNN主持人就2020大選結果等多個問題發生爭論，他重申2020年大選「被操縱」的論調，並為「國會大廈騷亂」事件的示威者辯護。對此，美國總統拜登發推特表示，「1月6日的暴徒不是好人」。

川普曾多次公開將CNN描述為「CNN假新聞」。在美國政治兩極分化日益加深的背景下，川普做客CNN大型節目，受到美國媒體及輿論關注。CNN還在報導中表示，這是川普自2016年大選以來，首次在CNN上露面。

《國會山莊報》等美媒注意到，川普登場時得到一些觀眾的起立歡迎，而在節目的一開始，川普就重申了2020 年大選「被操縱」的主張。他說，「當你看那個結果，當你看選舉期間發生的事，除非你是一個非常愚蠢的人，否則你會明白發生了什麼，那是一場被操縱的選舉。」《紐約時報》稱，CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）多次試圖「糾正」川普的「錯誤說法」，但後者對此不予理會。

此外，拜登也在他的個人推特上，針對川普涉「國會大廈騷亂」言論做出評論。拜登寫道，「維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）暴力事件雙方都沒有好人。1月6日的暴徒不是好人，就這樣」。

另一方面，《紐約郵報》則報導稱，在CNN節目結束後，川普的競選團隊在10日晚上發表一份聲明，稱 「今晚，川普闡述了他的願景，即從（上任）第一天開始扭轉拜登的頹勢」。聲明指責拜登把通貨膨脹、經濟、邊境等一切問題「都變成了一場災難」，而「川普將拯救經濟，降低通貨膨脹，確保邊境安全，粉碎深層國家並防止第三次世界大戰」。