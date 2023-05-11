因財務惡化，被教育部列為專案輔導學校的彰化縣私立明道大學，已連續3個月發不出薪水，該校教職員近日發現應拿到的薪水仍未入帳，昨天到彰化地院聲請核發支付命令，要求學校發薪。明道大學校方表示，該校董事會仍努力爭取於5月31日前能資金順利挹注到位，對尚未撥發薪水一事，對教職員感到抱歉。

明道大學教職員因校方發不出薪水而成立自救會，並到彰化地院聲請核發支付命令。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣埤頭鄉的明道大學因財務狀況惡化，被教育部列為專案輔導學校，改善期限到今年5月31日。該校董事會因積欠教職員工薪水，教育部4月19日依法處以第2次裁罰，罰鍰加重為新台幣20萬元（累積30萬元）。

因不曉得明道大學校方何時才會發薪及能發出多少薪水，明道大學教職員日前組成自救會，捍衛自身權益。昨天40多名自救會成員到彰化地方法院聲請核發支付命令，要求校方支付積欠的薪水。

自救會成員接受媒體電訪表示，目前教職員工尚都正常上下班，完成自己的工作，但學校已積欠3個月的薪水，有時候說要發薪水卻沒有入帳，不然就是金額有短少，也沒有告知拖延的理由，讓員工無所適從，為了維護自身權益，他們昨天才會去法院聲請支付命令，要求學校正視問題發放薪水，如校方置之不理，將請律師採取進一步的法律行動。

明道大學校方回覆指出，該校確實已連續3個月（2月、3月、4月）無力撥薪，在連續多次未實現撥薪承諾下，對於仍競競業業在教學及工作崗位上的同仁們學校深感抱歉。

校方強調，該校董事會仍努力爭取於5月31日前能資金順利挹注到位，以解除教育部專輔限制；同仁基於家庭生計以及個人權益，在理性與法治程序上的作為，校長表示予以尊重。