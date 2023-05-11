外交部昨日在臉書分享部長吳釗燮「法國國家電視台」紀錄片導演Wandrille Lanos專訪圖文，卻有網友在留言區大量洗版，留下「必需將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡」等內容。對此，外交部發言人劉永健11日指出，今日上午已向警局報案，並將相關資料送交警方調查，也同步加強外交部與吳釗燮的維安。

外交部發言人劉永健。（摘自外交部直播）

劉永健在外交部例會上指出，昨日深夜有網友在外交部臉書粉絲頁貼文留言，內容不堪入目、極盡誣蔑，嚴重威脅部長及家人的人身安全，外交部已於今日上午向警局報案，相關資料已送交警方進行後續調查，同時加強外交部與部長的維安措施。

劉永健強調，我國是自由、民主、法治國家，外交部所設的社群網路平台為民眾交流意見的管道，樂見各界人士自由表達意見，但對於威脅人身安全、恐嚇、散布不實言論及危及國家安全和干擾社會秩序的惡意言論，外交部予以嚴正譴責，且絕不寬貸。