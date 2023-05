鴻海創辦人郭台銘9日白天爆出「大小姐」擋疫苗一事,暗批蔡英文總統,當晚就有媒體陸續披露一封BNT大股東的電子郵件反擊。對此,媒體人黃揚明進行分析,發現已刊登該信的媒體來源疑似是相同,背後的操作手法不言可喻。

黃揚明今(11)日在臉書撰文表示,5月9日晚上8時左右,《ETtoday》率先刊登郭台銘與歐洲友人的電子郵件全文及圖檔,電郵截圖來源為「圖/記者陶本和翻攝」;隨即在當晚9時左右,《鏡週刊》也刊登了這封電郵截圖,來源為「讀者提供」;最後10日一早出刊的自由時報同樣刊登了這封電郵截圖,來源同樣為「讀者提供」。

黃揚明進一步指出,看一下這三個媒體刊登的電郵截圖可以發現幾個現象,一是馬賽克相同,郵件寄件者、收件者、副本收件者的馬賽克格式一模一樣;二是都皆由彩色影印的紙本翻拍,內文第一行最後一個字「how」都截掉w的一半;第三點是事後加工的黃色螢光筆筆跡相同,都標示在「Since BioNTech and Fosun are not allowed to sell to anybody else other than a government body, there does not seem to be a workable solution」這行。

根據上述說法,黃揚明合理推斷,「由此可證,來源都是相同的」,且還有媒體報導,知情人士透露,這份電郵在6月18日郭台銘進入總統府時,是鴻海提供給總統府的附件資料之一,「不言可喻」。

對於黃揚明的說法,網友紛紛表示贊同,留言稱「又是產業鏈」、「有政府會作事?有政府會造謠?有政府會出征?有政府會炒股?」、「讀者外號可能是大小姐」、「組合拳啊」、「中央廚房」、「中央廚房出菜」、「有什麼好猜的!不用想也知道啊!」