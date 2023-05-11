前英國首相特拉斯(Liz Truss)接受我國外交部邀請，將於 16 日訪問台灣將拜會府院高層，並與國內政商學界交流互動，雖特拉斯僅擔任首相 45 天，但在擔任外交大臣和首相期間，都曾發表堅定挺台、抗中的言論。國民黨智庫執行長柯志恩 10 日表示，民進黨、外交部不能只追求「政治上有利」，只做大內宣，而忽略台灣實質會受到的影響。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》中表示，只要是友好的卸任元首來台，都可以視為對台灣的友善態度，但還是很希望民進黨政府，可以避免追求「政治上的有利」、而在我國戰略上有破壞性的涉台言論。

柯志恩也指出過去民進黨政府邀請的外國政要，「(前美國國務卿)龐佩奧說要承認台灣主權」、「(前美國安顧問)波頓說要讓美軍在台灣駐軍」，而特拉斯此前也說過要推動台灣加入「非北約盟友」等挺台言論。

柯志恩認為，這些都是外國政要對外發表意見，但卻是台灣要承受更多實質的影響和攻擊。所以她強調，要避免只在「政治上有利」，但在涉台言論上卻讓台灣承受壓力，也不能都是講了很多話，但沒有提出實質的做法。

柯志恩也指出，我國外交部在發表對外言論時，不能只有大內宣，而是要思考台灣會因此承受的影響，以及在整個國際氛圍中台灣所佔據的位置，這才是負責任的作法。

At this critical juncture, I’m glad to be visiting Taipei next week. I'm grateful to Taiwan's Ministry of Foreign Affairs for the invitation & wish I'd been able to accept sooner. We must do all we can to back the democratically elected Government of Taiwan & the Taiwanese people pic.twitter.com/8DsDDIvv9h — Liz Truss (@trussliz) May 10, 2023

特拉斯稍早在推特上貼出一張台北 101 的夜景照片，發布推文表示，在這個緊要關頭，很高興下周能夠訪問台北，感謝台灣外交部(Taiwan's Ministry of Foreign Affairs)的邀請，她也強調，必須盡一切努力支持民主選舉選出的台灣政府和台灣人民。