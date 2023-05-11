台灣房屋南投家友特許加盟店店東姚高揮表示，該店的總租金能創區域高價，主要有三個原因，第一，「腹地大」，店面建坪逾80坪，地坪更廣達280坪，寬廣腹地可規劃停車場，方便顧客臨停增進消費；第二，「地段好」，位處南投市區往來中興新村的要道，人車流量大，商機飽滿；第三，「客源穩」，該店緊鄰祖祠路夜市，附近又有衛福部南投醫院，兼具觀光客與上班族的多元客群，加上周邊同性質的店家不多，消費族群穩固，因而獲連鎖企業青睞重金承租。

姚高揮進一步指出，根據實價登錄備註欄顯示，該店租期長達15年，租金隨年期調漲，最終將達到每月25萬元，所以該店不但將持續推高南投市的店租天花板，甚至可望追上草屯的中興路店面，成為南投縣店王的潛在有力競爭者。

根據台灣房屋觀察，近兩年在中部地區創高價租金的佔地百坪透店，還包括以總月租23萬元登上南投縣店王的草屯中興路店面，由知名速食店承租，將開設草屯中興餐廳；台中北屯崇德九路的百坪大店面，原為庭園餐廳，2021年亦由燒肉業者租下開分店，每月28萬的租金，是北屯2021年總價最高的店面租賃交易。

發跡台中的燒肉餐飲集團，也在2021年6月以每月約78.7萬元租金，租下七期惠中路透店，開創鍋物新品牌，躍居當年度台中總月租最高的透店租賃交易；同年還有連鎖咖啡與潛艇堡速食業者，分別以28萬、25萬的高月租卡位精華商圈，連鎖餐飲業大手筆承租，儼然成了區域店租行情的重要推手。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，被連鎖餐飲業相中的大地坪透店，基本上都具備三大特色，首先是「能見度佳」，大多位居幹道角地或具有大面寬，廣告效益鮮明；其次是「產權單純」，所有權人單一，議價相對簡便。更重要的是「利用彈性大」，地坪大且建物易改造，有利於籌設特色旗艦店、開闢停車場，或設置得來速搶攻「快食尚」市場，比如潛艇堡業者承租的中清路店面，即規劃為全台首間附設點餐車道的據點。由於連鎖餐飲品牌租下大型店面的投資金額不斐，所以通常偏好簽長約以利攤平成本，也讓房東能長期穩收租金，並為店面價值增色不少。