法新社報導，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示，與中國經濟和外交關係多年來陷入困境後，他對與這個澳洲最大貿易夥伴「暢通無阻」的貿易抱有希望。

他在聲明中說：「訪問期間，我將主張全面恢復澳洲對中國暢通無阻的出口，不論產業。」他補充說，這將讓兩國的出口商和生產商受益。

法瑞爾表示，他將與中國商務部長王文濤會面。

前澳洲保守派政府當政時，與中國爆發激烈爭端，2020年爭端最劇烈時，北京對澳洲大麥、牛肉和葡萄酒等出口商品徵收高額關稅。此外，中國也停止進口澳洲煤炭等若干大宗商品。

但自澳洲中間偏左政府一年前當選後，採取不那麼對抗的立場，把恢復貿易列為優先考量，兩國關係出現好轉跡象。

法瑞爾說：「澳洲很高興出現幾個正面的貿易發展，包括煤炭、棉花和銅貿易的恢復，以及中國同意加快審查對澳洲大麥徵收的關稅。」

法瑞爾表示，他還將提出「其他對澳洲人重要的問題」，但未詳細說明。

坎培拉上週呼籲中國，釋放已身陷囹圄1000天的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）。

曾是中國環球電視新聞網（CGTN）英文頻道主播的成蕾2020年8月13日失蹤，後因涉嫌「洩漏國家機密」在北京遭拘留；2021年2月被當局依涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕。